Le mont Blanc mesure désormais 4805,59 mètres, soit environ deux mètres de perdus en deux ans

Pour autant, cette diminution est "notable", selon l'expert, car elle est "en phase avec la sécheresse" que subit la France depuis deux ans, qui est quant à elle en lien direct avec le changement climatique. "Cela se répercute aussi au sommet du mont Blanc", insiste-t-il. "Je ne crois pas que cette perte de volume au sommet soit inquiétante, mais ce qui sera le plus inquiétant dans les années qui viennent, c'est plutôt la température du sommet qui va augmenter", alerte aussi le spécialiste. "Le sommet du mont Blanc, dans quelques dizaines d'années, ne sera plus trop froid, voire même tempéré, très proche du zéro degré. On ne pourra plus retrouver l'archivage des couches de neige et de glace, y compris sur les sommets polaires, les calottes glaciaires."

Les glaciers européens, particulièrement vulnérables à la hausse des températures en raison de leur altitude relativement basse, ont perdu environ un tiers de leur volume entre 2000 et 2020, selon des données compilées par des scientifiques. La fonte subie par les glaciers des Alpes françaises durant l'été 2022 a été décrite comme "exceptionnelle", représentant environ 5 à 7% de la masse glaciaire restante selon des glaciologues.