Le nouveau commissaire européen au climat a-t-il travaillé pour une grande compagnie pétrolière ?

Wopke Hoekstra, leader du parti CDA (Appel chrétien-démocrate) et ministre démissionnaire des Affaires étrangères, succède ainsi à Franz Timmerman, lui aussi de nationalité néerlandaise, à l’action climatique. Le fonctionnement de la Commission européenne veut que chaque État-membre soit représenté par un commissaire. C’est ainsi qu’un Néerlandais ou une Néerlandaise devait reprendre ce portefeuille hautement politique, puisqu’il consiste surtout à poursuivre le Green Deal et les objectifs européens climatiques. Pour certains, le choix de Wopke Hoekstra n’était pourtant pas des plus opportuns.

D’ailleurs, l’ancien ministre de 47 ans a bel et bien été salarié pour Shell, avant l’année 2006 où il entre au cabinet de conseil McKinsey et avant de faire de la politique. Wopke Hoekstra a occupé "de nombreux postes dans les secteurs sociaux et commerciaux" et "travaillé pour Shell à Berlin, Hambourg et Rotterdam", d’après sa biographie en ligne du CDA. La durée pendant laquelle il a occupé son poste n'est pas précisée.