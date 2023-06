Le nuage de cendres des méga-feux du Canada arrive en France : doit-on s'en inquiéter ?

Sachant qu’on ne sait pas jusqu’à quand les incendies au Canada vont se poursuivre, "on va devoir être vigilant sur le long terme", reprend Charlotte Lepitre. "Grâce aux stations, on a les données en temps réel et on pourra informer la population en cas de hausse des concentrations détectée dans l’air", rassure-t-elle.

L’inquiétude concerne surtout la santé des plus fragiles (personnes âgées, asthmatiques, enfants…). En raison de leur taille, ces particules sont celles qui rentrent le plus profondément dans notre organisme. De plus, elles agissent aussi au niveau des pollens en décuplant leur sensibilisation allergisante.

Les personnes allergiques risquent d’être touchées d’autant plus. "On a eu des épisodes de pollution aux particules fines, de pic d’ozone, de pollens... Ça fait deux mois que ça dure, et les voies respiratoires fatiguent", souligne cette spécialiste de la pollution de l'air. De quoi entraîner des problèmes asthmatiques, mais aussi d’infection des voies respiratoires, voire de maladies respiratoires chroniques. Ces particules peuvent passer les barrières sanguines et ensuite s’accumuler dans les organes vitaux, ce qui peut aussi provoquer des problèmes plus graves sur le long terme, comme des AVC ou des maladies neurologiques.