Le nucléaire, un tiers de l'eau consommée en France ?

Dans les rangs de la majorité, on insiste sur les faits que les centrales en cycle ouvert restituent toute l'eau prélevée dans la nature. Sans pour autant nier que celles en cycle fermé en consomment, mais en affichant de moindres besoins. L'impact du changement climatique, avec des risques de sécheresse et de mise à l'arrêt des réacteurs, est par ailleurs jugé négligeable. La députée Renaissance Maud Bregeon renvoie à un rapport de RTE, qui tablait en sur une "légère dégradation de la production annuelle [...] attendue à l’horizon 2050". Le "productible annuel perdu" demeure selon les hypothèses envisagées "très faible en moyenne (de 1 à 2 TWh)". Pour l'élue des Hauts-de-Seine, les conséquences sur la production des épisodes de sécheresse sont d'autant moins préoccupantes que ces derniers sont attendus en majorité l'été, "quand la consommation est moindre".

Cet argumentaire ne convainc pas les écologistes, qui mettent en lumière un autre élément : le fait que l'eau utilisée pour refroidir les centrales, quand elle n'est pas évaporée, se trouve rejetée dans la nature à des températures plus élevées qu'au moment où elle a été prélevée. C'est en particulier le cas pour les centrales en cycle ouvert, les mêmes qui brassent les volumes d'eau les plus importants. "Ces rejets d’eau chaude sont considérés comme une pollution thermique qui va affecter faune et flore", alerte dans les colonnes du Parisien un représentant de l'ONG France Nature Environnement. "À cause du réchauffement des fleuves, des parasites se développent ou les ressources alimentaires des poissons peuvent être perturbées", poursuit-il.