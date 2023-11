Le pape François va se rendre à la COP28, une première depuis la création du sommet

Depuis son élection en 2013, le pape, aujourd'hui âgé de 86 ans, a fait de la défense de l'environnement et de la "maison commune" un leitmotiv de son pontificat, au point d'y consacrer en 2015 son encyclique "Laudato si" ("Loué sois-tu"), un manifeste de 200 pages pour une "écologie intégrale". Il a alors déclenché un débat au niveau mondial, un phénomène inédit pour un texte religieux, y compris des commentaires dans des revues scientifiques.

Tout récemment, il a lancé un nouveau cri d'alerte dans un texte publié il y a moins d'un mois, le 4 octobre. Dans "Laudate Deum" ("Louez Dieu"), François appelle les grandes puissances à abandonner les énergies fossiles, alors même que les objectifs de réduction des émissions carbone semblent de plus en plus difficiles à atteindre.

Il a aussi lancé un appel direct aux participants de la COP28, affirmant que cette conférence peut représenter "un tournant" en cas d'accord contraignant sur la transition des énergies fossiles vers les sources d'énergie propres telles que l’éolien et le solaire, sans quoi elle sera "une grande déception". Plus largement, le jésuite argentin déplore dans ce texte des réponses "insuffisantes alors que le monde (...) s'écroule" et s'approche d'un "point de rupture". Il a aussi mis en garde face aux "opinions méprisantes et déraisonnables" des climatosceptiques, "même au sein de l'Église catholique".