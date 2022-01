Le passage aux 120 km/h sur l’autoroute permet-il de réduire la pollution, comme l’avance Yannick Jadot ?

Sans que la mesure soit déjà intégrée à son programme, comme il l’a souligné le lendemain lors du Live Présidentiel sur le compte Instagram @TF1info, Yannick Jadot s’est prononcé plusieurs fois pour l’abaissement de la vitesse sur l’autoroute en le justifiant toujours par les bénéfices climatiques que l’on pourrait en tirer.

Mais alors, réduire de 10 km/h la vitesse sur une voie rapide a-t-il réellement un impact sur les émissions de gaz à effet de serre et sur la pollution de l’air en général ? Oui, selon l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe) qui, dans un rapport de 2014 sur "l’utilisation et l’entretien de son véhicule", recommande de rouler moins vite pour optimiser sa consommation de carburant.

L’Ademe explique que "réduire la vitesse de 10 km/h sur autoroute (passer de 130 à 120 km/h) permet d’économiser jusqu’à 5 litres de carburant, soit 7 euros, et près de 12 kg de CO2 sur 500 km ; soit une réduction de 12,5% des émissions de gaz à effet de serre". La logique est la suivante : rouler moins vite fait consommer moins de carburant, ce qui émet moins de dioxyde de carbone.