Le putois retiré de la liste des espèces "nuisibles" en France

Le cabinet de la nouvelle secrétaire d'État à la biodiversité, Sarah El Haïry, a indiqué après la publication de cette liste "vouloir engager une réflexion pour rendre le cadre (des ESOD) plus lisible et efficace conformément aux attentes des acteurs". Une mission de l'inspection générale du ministère (IGEDD) est prévue pour "identifier comment font les autres (pays) et pouvoir comparer et alimenter la réflexion collective".