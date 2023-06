Le réchauffement climatique atteint un rythme inédit, selon des chercheurs

Jamais les températures n'avaient grimpé si vite dans le monde. Le réchauffement dû aux activités humaines s'accroît désormais à un rythme de plus de 0,2°C par décennie, avec des émissions de gaz à effet de serre à un niveau inédit, selon une vaste étude internationale publiée jeudi. "Sur la période 2013-2022, le réchauffement causé par l'humanité a augmenté à un niveau sans précédent de plus de 0,2°C par décennie", écrivent une cinquantaine de chercheurs de renom dans la revue Earth System Science Data, s'appuyant sur les méthodes du Giec, les experts climat mandatés par l'ONU.

L'intérêt de l'étude est de fournir des indicateurs actualisés à partir du rapport du Giec de 2021, sans attendre le prochain cycle dans plusieurs années. Les scientifiques entendent fournir des données ouvertes à jour chaque année, pour nourrir les négociations des COP et le débat politique.

Et le temps presse : la décennie actuelle est jugée décisive pour sauver l'objectif de l'accord de Paris de 2015, qui prévoit de limiter le réchauffement bien en dessous de 2°C et si possible à 1,5°C, par rapport à la période préindustrielle. Or le réchauffement causé par les activités humaines, essentiellement par l'utilisation de combustibles fossiles, a déjà atteint 1,14°C sur la période 2013-2022 et 1,26°C en 2022, selon les calculs de l'étude.