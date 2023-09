L'un des arbres les plus célèbres du Royaume-Uni abattu en pleine nuit dans un acte de vandalisme

La police locale a annoncé qu'une enquête avait été ouverte, condamnant un "acte de vandalisme" dans un communiqué, tout en promettant de "livrer à la justice toute personne responsable" de l'abattage du Sycomore Gap. "Cet arbre est un point de repère de renommée mondiale et cet acte de vandalisme a provoqué un choc et une colère compréhensibles au sein de la communauté locale et au-delà", ont indiqué les autorités qui s'attèlent à déterminer si une infraction pénale a été commise.