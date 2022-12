Le vortex polaire, un phénomène sans aucun lien avec le changement climatique ?

C’est le lien de cause à effet qui manque ici pour établir un consensus. Autrement dit, il n’est pas prouvé que le réchauffement de l’Arctique soit directement à l’origine des conditions météo extrêmes que connaissent aujourd'hui les États-Unis, selon la synthèse du site spécialisé Carbon Brief. À l’inverse, et contrairement aux publications circulant en ligne, il n’est pas démontré non plus que le dérèglement du climat ne cause pas d'épisodes hivernaux plus fréquents et plus intenses.