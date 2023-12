Leasing social, bonus écologique sur les voitures électriques… voici comment vont fonctionner ces deux dispositifs

Le site sur lequel les Français pourront vérifier leur éligibilité au leasing social est mis en ligne jeudi. Dans un premier temps, l'offre de location d'un véhicule électrique sera réservée aux actifs qui travaillent à plus de 15 km de chez eux ou qui roulent plus de 8000 km par an dans le cadre de leur travail. Autre nouveauté : à partir du 16 décembre, l'accès au bonus écologique pour une voiture électrique est conditionné à son empreinte environnementale.

Pour accéder au leasing social et louer une voiture électrique à 100 euros par mois, il faudra respecter deux critères. D'abord, un critère de revenu : avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 euros. Cela veut dire qu'un couple sans enfant avec un revenu fiscal de référence de 30 000 euros par an est éligible. Cela représente la moitié des ménages les plus modestes. À ce premier critère, le gouvernement en a ajouté un second : le dispositif est réservé dans un premier temps aux actifs "gros rouleurs" : ceux qui travaillent à plus de 15 kilomètres de chez eux ou qui roulent plus de 8 000 kilomètres chaque année dans le cadre de leur travail. Une limitation qui sera levée dès que possible, mais qui a été mise en place en raison de la relative disponibilité du parc électrique.

Au total, le dispositif concernera, en 2024, 4 à 5 millions de personnes. Pour vérifier leur éligibilité, les Français pourront se rendre sur une plateforme mise en ligne jeudi. "C’est un peu long, je suis d'accord avec vous, mais ça s'affiche en dessous de l'écran, a déclaré Emmanuel Macron dans une vidéo diffusée jeudi matin sur les réseaux sociaux pour annoncer le lancement du dispositif. Et donc vous y allez, vous regardez. Vous verrez si vous remplissez les conditions et vous serez peut-être parmi les premiers Français à avoir accès à ce leasing et ces véhicules électriques."

Sur cette plateforme, figurera aussi la liste des concessionaires partenaires de l'opération. Ceux-ci passeront une convention avec le gouvernement pour proposer le dispositif de leasing à leurs clients.

20 000 voitures disponibles en 2024

À partir du 1ᵉʳ janvier, les Français éligibles pourront bénéficier du dispositif directement dans les concessions partenaires. Selon les modèles choisis, les premiers bénéficiaires pourront récupérer leur voiture dès la première quinzaine de janvier, un peu plus tard pour les autres. Sur l'année 2024, 20 000 voitures seront disponibles.

Dans ce dispositif, le client n'aura pas de premier loyer à verser, le montant pris en charge par l'État s'élevant à 13 000 euros. Il devra donc seulement s'acquitter de son loyer mensuel : celui-ci pourra descendre aux environs de 90 euros pour les plus petits modèles et dépasser les 100 euros pour les Français qui souhaiteraient bénéficier d'une plus grosse voiture. L'assurance n'est pas comprise dans ce dispositif. Mais des garanties seront mises en œuvre en cas de décès, d'invalidité ou de perte d'emploi pour résilier le contrat. La durée minimale de celui-ci sera de trois ans, mais certains concessionnaires pourront proposer davantage.

Les véhicules d'occasion et les véhicules "rétrofités" (dans lesquels le moteur thermique a été remplacé) seront éligibles au leasing, mais cela ne concernera pas l'essentiel de l'offre : il existe en effet très peu de véhicules électriques d'occasion qui correspondent aux critères environnementaux définis par le gouvernement.

Car seuls les véhicules ayant une empreinte environnementale la plus faible possible seront disponibles dans le cadre de ce dispositif. Celle-ci prend en compte le lieu de fabrication des batteries et de la voiture, la production d'acier, etc. Concrètement, seuls des modèles construits en Europe et en France pourront être loués via ce leasing social.

Le bonus écologique seulement pour des véhicules vraiment propres

Une quarantaine de modèles seront disponibles au total, mais ceux-ci pourront varier selon les concessionnaires. On trouve notamment chez Renault, la Zoé, la Twingo e-tech et la Megane e-tech ; et chez Peugeot la e-208 et la e-2008. L'objectif est une montée en puissance du nombre de véhicules électriques produits en France, avec un million de voitures en 2027. "On s'est d'ailleurs organisés. On va produire de plus en plus de véhicules électriques en France, dit ainsi Emmanuel Macron dans sa vidéo. On va produire de plus en plus de batteries électriques en France durant les mois, les années qui viennent. Et le but, c'est qu'on vous aide à acheter des véhicules électriques plutôt produits chez nous."

Autre nouveauté à partir du 16 décembre : l'attribution du bonus écologique sera désormais adossée à une condition supplémentaire : son empreinte environnementale. Il ne sera donc plus possible de bénéficier du bonus pour un véhicule fabrique en Chine, par exemple. La liste des modèles sera publiée vendredi par voie réglementaire. On y trouve des modèles construits par Mercedes, Fiat, Nissan et Opel. Les différents plafonds du bonus écologique devraient varier un peu par rapport au dispositif actuel.

En France, la voiture représente 15% des émissions de gaz à effet de serre. Sur son cycle de vie, la voiture électrique émet cinq fois moins de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique. Par ailleurs, il faut débourser 3 euros pour conduire 100 km avec une voiture électrique (si on recharge chez soi), contre 10 euros pour une voiture thermique. Pour un Français qui roule 1 000 kilomètres par mois, c'est une économie de 70 euros.

En 2023, 30% des voitures vendues en France étaient électrifiées, dont 20% à 100% ; soit un véhicule vendu sur cinq qui est électrique. L'objectif du gouvernement est d'atteindre les 100% en 2035. En 2017, seul un véhicule sur 20 était électrique.