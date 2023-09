Lent décollage du covoiturage : plus de 80% des conducteurs seuls dans leur voiture le matin

Pour obtenir ces résultats, l'entreprise a passé à la loupe plus de 500.000 véhicules grâce à une intelligence artificielle et des caméras, entre mai et juin dernier, hors périodes de vacances. "Malgré un intérêt croissant des Français pour le covoiturage, les trajets domicile-travail s'effectuent encore beaucoup trop souvent en solitaire", constate donc Vinci dans un communiqué. C'est moins qu'à l'automne 2022 (83,3% contre 85% il y a un an) et c'est surtout la première fois que le taux d'"autosolisme" baisse en France. Mais cela reste "insuffisant pour atteindre l'objectif de 1,75 personne en moyenne par véhicule", fixé par le gouvernement dans sa Stratégie Nationale Bas-Carbone. De fait, la moyenne est établie aujourd'hui à 1,26 personne par véhicule.