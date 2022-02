Les 10% les plus riches polluent-ils quatre fois plus que les 50% les plus pauvres ?

Si l'on se penche sur les 1% d'habitants les plus riches, on constate que les émissions demeurent plus élevées que pour les 50% les plus pauvres. De manière générale, les auteurs mettent en lumière un lien très clair entre croissance des richesses et hausse des émissions. Si cela vaut à l'échelle mondiale, des fiches thématiques par pays permettent d'observer que cela s'applique tout autant en France. L'écart se révèle d'ailleurs encore plus élevé puisque dans l'Hexagone, les 10% les plus aisés de la population émettent en moyenne près de cinq fois plus de gaz à effet de serre que les 50% les moins favorisés.

En marge de la présentation de leurs résultats, les chercheurs ont décrit leur méthodologie. Et insistent par exemple sur le fait que "les émissions sont mesurées en équivalent dioxyde de carbone (CO2e) provenant de toutes les activités humaines (y compris les émissions domestiques et de production, les investissements privés et publics, la déforestation et le changement d'affectation des terres)". Ils ajoutent que les émissions comptabilisées "comprennent le carbone et les autres gaz à effet de serre incorporés dans les importations de biens et de services en provenance d'autres régions, déduction faite de l'impact de ces importations, et de services provenant d'autres régions, déduction faite des exportations".