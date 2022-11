Les actions individuelles, "25% des efforts nécessaires" pour le climat : d’où vient ce chiffre ?

Mais alors, d’où vient ce chiffre ? Sollicité, le chercheur n'est pas revenu vers nous dans l’immédiat. Cependant, ce chiffre de 25% était déjà cité par Yannick Jadot, quelques mois plus tôt. Il est surtout extrait d'un rapport, sans portée scientifique et établi par Carbone 4, le cabinet de conseil de Jean-Marc Jancovici, ingénieur et créateur du concept de "bilan carbone". Publiée en 2019, cette étude se penche sur "l'impact réel des gestes individuels sur l'empreinte carbone des Français". Ici, la lutte contre le changement climatique est donc restreinte aux émissions de CO2 produites chaque année.

En effet, cette étude utilise pour méthodologie le facteur "climat", à savoir les conséquences de l’homme sur le réchauffement climatique en émissions de GES annuelles, et l’empreinte carbone d’un "Français moyen" qui est "égale à l’empreinte carbone du pays divisée par le nombre d’habitants". En 2017, cette empreinte carbone individuelle est alors estimée à 10,8 tonnes de CO2. L’objectif dessiné par l’Accord de Paris est de parvenir à 2 tonnes de CO2 par an et par personne, et donc de réduire cette empreinte carbone de 80%, selon Carbone 4.