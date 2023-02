Les allergies aux pollens "en avance" à cause de la météo de ces derniers jours

Or, cette tendance n'est pas nouvelle et est une conséquence directe du changement climatique, comme a pu le montrer une étude notamment menée par le RNSA. Dans celle-ci, les chercheurs observent que les quantités de pollen de bouleau augmentent au même rythme que les températures. "D’après les simulations, les effets du changement climatique sur les pollens vont se poursuivre et même s’amplifier dans le futur", note cette étude. Alors que les scientifiques du Giec prévoient un réchauffement global de la planète lié au réchauffement climatique, avec une hausse des températures, le problème du pollen pour les allergiques risque donc bien de continuer à se poser.

D'autant que le nombre de personnes allergiques aux pollens a tendance à augmenter ces dernières années. Afin de supporter cette période, l'Association des pollinariums sentinelles de France appelle par conséquent les allergiques à aérer leur maison soit le matin, soit le soir, d'éviter les activités de jardins ou encore de ne pas rouler en voiture avec la vitre ouverte. "Et puis c'est important de faire un bilan chez un médecin allergologue pour savoir à quoi on est allergique et pouvoir adapter les traitements", conseille auprès de TF1info Salomé Pasquet, botaniste au sein de l'association.