Si vous avez manqué les aurores boréales dans le ciel en mai dernier, le spectacle va se reproduire une nouvelle fois en ce début juin. La tache solaire responsable de ce phénomène est de nouveau face à la Terre. Même si le festival de couleur est époustouflant, il peut représenter un danger.

Les aurores boréales offrent dans le ciel un spectacle époustouflant. Un festival de couleurs nocturne a notamment illuminé une partie de l’Europe et de l’Afrique en mai dernier, alors que ce phénomène astrologique est d’ordinaire limité aux pôles et aux latitudes les plus élevées. Les aurores boréales sont le fruit de tempête solaire et derrière le spectacle magique se cache une autre réalité : "Il y a un danger derrière cette beauté", prévient Quentin Verspieren, coordinateur du programme de sécurité spatiale à l'Agence spatiale européenne, à l’AFP.

Les aurores boréales peuvent griller les réseaux électriques

Lorsqu’une éruption solaire a lieu, le soleil éjecte certaines particules énergétiques. En atteignant l’atmosphère de la Terre, elles interagissent avec les gaz qui le constituent et provoquent l’apparition de nuages lumineux qui donnent l’impression de danser dans le ciel. Interrogée par 20 minutes, Miho Janvier, astrophysicienne de l’Institut d’Astrophysique Spatiale (université Paris-Saclay, CNRS), spécialiste de la physique du Soleil et des tempêtes solaires, explique que les tempêtes solaires font "résonner le cocon magnétique de la Terre, la magnétosphère et les fluctuations de ce champ magnétique provoquent des orages géomagnétiques sur notre planète". Or, ces orages peuvent fortement perturber les réseaux électriques et des satellites et "s’accompagner de problèmes de télécommunication ou de GPS". En effet, ils créent une charge électrique telle qu’ils peuvent surcharger les réseaux d’électricité. Pour pallier ces problèmes, les pays situés le plus près des pôles tels que le Canada ou la Suède ont été contraints de durcir leurs réseaux.

Les aurores boréales et risque de radiation

Selon Miho Janvier, les tempêtes géomagnétiques "peuvent s’accompagner d’une intensité de radiations un peu plus forte". Cependant, il n’y a pas de risque pour l’Homme lorsqu’il est sur Terre. En revanche, "cela peut être dangereux quand on est dans des vols qui passent près des pôles, car on peut recevoir une dose de radiation plus importante". Mike Bettwy, du Centre américain de prévision de météo de l'espace, explique à l’AFP que les radiations qui accompagnent les aurores boréales peuvent "potentiellement traverser le fuselage d'un avion de ligne près du pôle Nord". Que l’on se rassure, si on ne prend l’avion dans cette zone qu’une fois, il n’y a pratiquement aucun effet. En revanche, cela peut être plus conséquent pour le personnel navigant sur ces avions.