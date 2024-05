Les baleines de plus en plus nombreuses dans l'océan Austral, selon des scientifiques

Les baleines ont été entendues de plus en plus souvent dans l'océan Austral entre 2006 et 2021. Ces augmentations dans les données récoltées suggérèrent une résurgence des cétacés. La chasse à la baleine sur le territoire avait largement contribué à la réduction critique des animaux.

Ces chercheurs ont passé près de deux décennies à écouter les chants et cris distinctifs des cétacés nageant parmi ces eaux de plus en plus fréquemment. L'analyse de milliers d'heures d'audio, collectées avec de divers hydrophones, suggère que le nombre de baleines est stable ou en augmentation, selon Brian Miller, chercheur principal de la Division Australienne de l'Antarctique (AAD).

"Quand vous regardez avant le début de ce travail par l'AAD, nous avons eu très peu de rencontres avec ces animaux – et maintenant, nous pouvons les produire à la demande", a déclaré Miller. "Soit leur nombre augmente, soit nous augmentons notre capacité à les trouver, et ces deux choses sont de bonnes nouvelles", a déclaré Miller auprès de The Guardian.

La surveillance des cétacés s’opère aujourd’hui à l’aide d’une multitude de méthodes. Pistage par satellite, échantillonnage d'ADN, drones et intelligence artificielle, tous ces outils fournissent aujourd’hui toujours plus de données sur les populations de baleines dans nos océans. Brian Miller assure que les bouées sonores constituent l'un des moyens les plus rentables d'étudier les rorquals bleus. Chaque bouée sonore dispose d'un hydrophone qui retransmet le son au navire en temps réel via une liaison radio VHF.

La chasse à la baleine dans l'océan Austral est interdite depuis des décennies en raison de son industrialisation effrénée au siècle dernier qui a amené plusieurs espèces de grandes baleines au bord de l'extinction. Les mesures de protection mises en place pourraient expliquer un scénario positif pour le devenir des plus gros animaux sur terre.