Les bateaux de croisière en Méditerranée, trois fois plus polluants que les avions ?

Alors, les bateaux de croisière polluent-ils trois fois plus que les avions ? Une comparaison similaire se retrouve en tout cas citée par Greenpeace France. Sur un site dédié aux voyages écologiques, l’ONG se penche sur le cas des paquebots et rappelle qu’ils "contribuent fortement au changement climatique : les émissions / km / passager sont en moyenne d’environ 390g de CO₂ /km selon une étude néozélandaise, soit 6 fois plus que le ferry, et 2,4 fois plus que l’avion, si on se base sur les chiffres de l’agence européenne de l’environnement".

Une telle comparaison, rapportée aujourd’hui à la mer Méditerranée, comporte des limites. En effet, l’ONG s’appuie sur une étude néozélandaise datant de 2010 et qui évalue les "émissions de carbone des voyages des passagers des navires de croisière internationaux à destination et en provenance de la Nouvelle-Zélande". Du côté de l’Agence européenne de l’environnement, prise en exemple par Greenpeace, une comparaison est faite entre les émissions de CO2 générées par les vols, les voitures, ou encore les ferries, mais pas les bateaux de croisière.

Le cabinet du maire de Nice confirme à TF1info s’être fondé sur les chiffres donnés par Greenpeace, ainsi que sur les travaux de l’ONG Transport & Environnement, pour produire ses conclusions. Les spécialistes interrogés, à commencer par ceux de Transport & Environnement, se montrent plus sceptiques sur la possibilité de comparer les pollutions engendrées par l’un et l’autre. Un exercice qui exige une certaine prudence, selon Constance Dijkstra, chargée de campagne GNL et maritime pour l'ONG européenne : "C’est le grand drame du maritime : on nous demande des comparaisons, mais on ne peut pas donner d’ordre de priorité entre le maritime et l’aérien. Ce que l’on sait, c’est que les pollutions engendrées par ces deux types de transport sont à peu près au même niveau, de l’ordre de 3% des émissions mondiales".