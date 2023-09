Les chasseurs "en état d'ivresse manifeste" désormais passibles d'une amende de 1500 euros

Cette mesure s’inscrit dans le plan chasse du gouvernement présenté en janvier par la secrétaire d’État chargée de l’Écologie visant à mieux sécuriser la pratique pour les détenteurs d'un permis comme pour les promeneurs, afin de "tendre vers le zéro accident". Le gouvernement avait alors annoncé que "la pratique de la chasse sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants sera interdite". Il avait précisé vouloir créer dès "début 2023 une contravention pour sanctionner l'acte de chasse sous l'emprise excessive de l'alcool" puis œuvrer à la création d'un délit d'alcoolémie pour les chasseurs, ce qui suppose une modification de la loi.

Selon l'Office français de la biodiversité (OFB), le nombre de morts et blessés liés à la chasse recule depuis 20 ans. Lors de la saison 2022-23, les accidents de chasse ont causé la mort de six personnes, uniquement des chasseurs, "chiffre historiquement le plus bas relevé". 78 accidents ont par ailleurs été recensés