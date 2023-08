Les chutes de neige observées dans les Alpes sont-elles inhabituelles en été ?

Ce qui est plus surprenant reste la période de chaleur, rencontrée juste avant ces chutes de neige. Ainsi, la canicule tardive survenue en France apparait, elle, comme anormale. Et a d’ailleurs battu de nouveaux records, puisque le 24 août a été la journée la plus chaude jamais mesurée dans le pays après un 15 août.

Ce que montre cet argumentaire est une nouvelle fois la démonstration d’une confusion entre météo et climat. Comme le souligne Gilles Brunot, "le climat se calcule sur des longues périodes". En outre, "si l’on s’intéresse à l’été 2023, c’est le troisième été le plus chaud jamais enregistré depuis 1876, dans les Alpes du Nord". Les relevés de températures de la station d’Annecy de Météo France, transmis à TF1info, sont sans équivoques (voir graphique ci-dessous). Après l’été 2003 et l’été 2022, les mois de juin, juillet et août 2023 ont été les plus au-dessus des normales de saison. "À l’échelle locale, l’augmentation rapide des températures est flagrante", insiste le météorologue. Et de citer le recul des glaciers à Chamonix.