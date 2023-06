Les forêts françaises bientôt émettrices de CO2 ? C'est déjà le cas dans certaines régions

Trois raisons expliquent la baisse des capacités des forêts à absorber du carbone : une chute de la croissance des arbres (-10% en dix ans) due notamment à la multiplication des sécheresses depuis 2015, une hausse de leur mortalité (+54% en dix ans), là aussi en raison des sécheresses, mais aussi de la multiplication d'organismes ravageurs comme des champignons ou des insectes et la récolte de bois en hausse, le taux de prélèvement étant passé de 55 à 65% en dix ans. Les deux premières causes sont en lien direct avec le changement climatique dû aux activités humaines qui, en s'accélérant, devient particulièrement coûteux pour ces espaces pourtant vitaux.

Une situation qui pourrait encore s'aggraver dans les années à venir, alors que la France se réchauffe bien plus vite que le reste de la planète. L'Hexagone pourrait se diriger vers un réchauffement de +4°C d'ici à 2100, dans lequel l'état des forêts se trouverait bouleversé avec une hausse importante de la mortalité d'arbres incapables de s'adapter rapidement aux changements, une augmentation des incendies et des méga-feux et la multiplication des épisodes de sécheresse au cours de l'année. Autant de données qui pourraient faire perdre aux forêts leur rôle d'atténuation du changement climatique et conduire la majeure partie d'entre elles à ne plus compenser nos émissions de gaz à effet de serre, responsables du bouleversement en cours.