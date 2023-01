Les Français plus favorables au nucléaire qu'avant, selon un sondage

Tandis que le projet de loi sur les énergies renouvelables doit être voté le 10 janvier, les Français interrogés se disent favorables au texte en grande majorité (71%). Mais ils ne sont pas unanimes sur la source à privilégier aujourd'hui dans le mix énergétique français. "La moitié souhaite que ce soit le renouvelable (52%) et l’autre que ce soit le nucléaire (47%)", d'après le sondage détaillé ici. Sans surprise, les partisans de gauche se tournent davantage vers les énergies renouvelables (67%) et ceux de droite vers l'énergie nucléaire (63%).

Autre constat, l'image véhiculée dans l'opinion par le nucléaire s'est nettement améliorée ces dernières années. Ainsi, les Français interrogés sont aujourd'hui 60% à avoir une "image positive" de cette source d'énergie, qui cristallise encore le débat public, contre seulement 34% en 2019... Soit 26 points de plus en trois ans. Ils sont aussi 87% à avoir une bonne image de l'énergie solaire et 64% de l'éolien. Pour ce dernier, le phénomène inverse s'est produit avec une dégradation de l'opinion sur les bienfaits de cette source énergétique, selon le sondage. "Non seulement l’éolien ne plait pas à tout le monde, mais surtout son image globale s’est nettement dégradée en trois ans. Elle a perdu 17 points de 2019 (80%) à 2021 (63%) et stagne depuis (+1 point en un an)."