Les incendies en Grèce ou en Algérie imputables à la consommation de viande, selon Sandrine Rousseau

Et pour l’élue écologiste Sandrine Rousseau, le phénomène trouve notamment pour origine nos pratiques alimentaires. "La consommation de viande est une des causes de ce qui se passe en Algérie, Espagne, Grèce, Chine, Arizona et partout", a estimé la députée sur Twitter, avant d’envoyer un message aux adeptes du barbecue : "Se prendre en photo, tout sourire, avec un morceau de viande, aujourd’hui, c’est cracher à la figure de celles et ceux qui fuient, brûlent, meurent de chaleur".

Lors de la récente polémique au sujet du barbecue, une activité "symbole de virilité" selon elle, Sandrine Rousseau avait assuré que la réduction de la viande était "le geste écologique individuel le plus efficace, de très loin". Un argument alors glissé à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, que nous avions vérifié. Si l'arrêt de l'avion a un impact plus important sur les émissions de CO2, privilégier une alimentation non carnée permet bien d'améliorer significativement son empreinte.