Les incendies dans les monts d'Arrée, en Bretagne, majoritairement fixés, 290 hectares brûlés

Le Maine-et-Loire est également concerné par un incendie toujours en cours. Des obus datant de la Première Guerre mondiale étaient enfouis sur la zone et certains d’entre eux ont pu exploser. Selon le Codis, la zone étant "parfaitement maîtrisée et connue des autorités", ces obus et ces explosions ne représentent aucun danger.

La situation ne devrait pas s'améliorer alors qu'une nouvelle vague de chaleur s'annonce, la quatrième depuis début juin. Une conséquence directe du réchauffement climatique, selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.