Les méga-feux vont proliférer et le monde n'est pas prêt à les affronter, alerte l'ONU

Les méga-feux se multiplient à une vitesse affolante. De l'Australie à la Californie, et jusqu'en Arctique, les images de feux spectaculaires dévorant forêts et habitations ont fait la Une, ces derniers mois. Et ce n'est qu'un début, préviennent l'ONU-Environnement et le centre GRID-Arendal. Le monde n'est pas prêt à faire face aux incendies exceptionnels comme ceux ayant ravagé l'Australie sur la période 2019-2020, des épisodes extrêmes alimentés par le réchauffement climatique dont le nombre devrait augmenter d'ici la fin du siècle, met en garde l'ONU dans un rapport publié mercredi 23 février.

Les incendies, naturels, accidentels ou provoqués, ne sont pas directement causés par le réchauffement de la planète, mais les épisodes de plus en plus fréquents et intenses de sécheresses et de canicules créent des conditions propices à leur développement. "Même en mettant en place les efforts les plus ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, la planète subira une hausse dramatique de la fréquence des conditions favorisant les incendies extrêmes", indique le document.