L'Himalaya victime d'une fonte spectaculaire qui touche désormais les plus hauts sommets du monde

Le bilan est lourd : au moins 19 personnes sont mortes dans une avalanche survenue mardi 4 octobre dans l'Himalaya indien, où dix autres personnes sont toujours portées disparues. Le dernier épisode d'une série de drames survenus sur les montagnes les plus élevées au monde, ces derniers mois. Fin septembre, le corps de l'alpiniste américaine Hilaree Nelson, 49 ans, avait déjà été retrouvé sur les pentes du Manaslu (8163 mètres), huitième plus haut sommet au monde.

Si les pics himalayens sont connus pour être parmi les plus dangereux de la planète, il semble que les accidents soient plus nombreux ces dernières années. Ainsi, entre 1950 et 2021, 1042 décès ont été recensés sur les sommets concentrés au Népal, les plus connus, dont 405 depuis 2000. Selon une base de données locale, un tiers des décès sont causés par des avalanches et un tiers par des chutes, les autres étant imputables au mal des montagnes ou à l'épuisement.