Les orques attaquent-elles les navires au large de l'Espagne par vengeance ?

Tout commence donc en 2020, lorsque les premières interactions sont constatées pendant l'été. Elles visent en majorité des voiliers le long de la péninsule de Gibraltar, mais des attaques contre des bateaux de pêche ou des pneumatiques sont également observées. Au total, 52 interactions d’orques avec des navires sont recensées entre juillet et novembre 2020, avant de quadrupler les deux années suivantes : 197 interactions en 2021, 207 interactions en 2022, selon le groupe de travail sur les orques de l’Atlantique (GTOA). Des bateaux ont pu couler pendant des collisions, comme l'année dernière au large du Portugal.

L'équipe espagnole du GTOA, composée d’experts des cétacés de la côte ibérique, a mis au point une carte interactive, permettant d’alerter en cas de rencontre avec une orque et de repérer les derniers endroits où elles ont été vues au large. "Leur secteur géographique est, pour l’instant, face à la côte entre Conil et Tarifa mais il n’est pas impossible que ces individus remontent vers la Galice et le golfe de Gascogne comme l’an passé", note également Pelagis, l’observatoire français des mammifères et oiseaux marins.