Les ours polaires vont mal, mais mieux que la banquise

Le 27 février marque la journée internationale des ours polaires et l'occasion de rappeler les menaces qui pèsent sur l'animal. S'il est très difficile de les compter, les scientifiques estiment que la planète compte entre 18.000 et 22.000 spécimens. S'ils s'adaptent à leurs nouvelles conditions de vie, ce qui inquiète, c'est la fonte dramatique de la banquise.

Les images d'ours blancs amaigris sur un morceau de banquise sur le point de disparaître font régulièrement le tour du monde. Si elles sont une version simplifiée, voire simpliste, des phénomènes en cours dans l'Arctique, elles servent toutefois à mobiliser autour d'enjeux essentiels. Et la journée internationale de l'ours polaire, organisée le 27 février, est l'occasion de les rappeler. "C'est la journée de l'ours blanc, mais ça devrait être la journée de la banquise", résume Christian Kempf, spécialiste français de l'animal et du monde polaire.

L'ours blanc vit en Arctique, une région frontalière de cinq pays : États-Unis, Canada, Danemark (Groenland), Russie et Norvège. Son terrain de jeu fait plus de 25 millions de kilomètres carrés, soit près de 50 fois la taille de la France. "C'est ce qui rend l'estimation du nombre d'individus très difficile, explique l'explorateur. On évalue leur population entre 18.000 et 22.000 spécimens, 25.000 si on est très optimiste."

Il y a davantage d'ours blancs aujourd'hui que dans les années 1960

Ce chiffre n'est pas en baisse par rapport aux années 1960-1970, c'est même le contraire. Car à cette époque, la population avait été fortement décimée par la chasse, largement pratiquée. Il ne restait alors plus que 15.000 ours polaires ! Puis, en 1973, les cinq États de l'aire de répartition de l'animal ont signé un traité multilatéral pour le protéger.

La mesure a fonctionné et la population a augmenté. C'est d'ailleurs un argument utilisé aujourd'hui par les climatosceptiques : puisqu'il y a davantage d'ours blancs que dans les années 1970, le problème climatique est-il réel ? Un raccourci, bien entendu.

Car le sujet est bien plus large que celui de la survie d'une espèce. Les éléments qui font peser un risque d'extinction sur l'ours blanc à l'horizon 2100 sont des menaces qui pèsent sur l'équilibre de la planète. "L'ours blanc est menacé par trois phénomènes, explique Christian Kempf, spécialiste français de l'animal et du monde polaire. D'abord, la disparition de son milieu, ensuite l'appauvrissement de son milieu et enfin la chasse."

Chaque année, la banquise perd 90.000 kilomètres carrés. Et depuis 40 ans, 75% de la glace de mer a disparu. À cette époque de l'année, entre la fin du mois de février et le début du mois de mars, la banquise est à son extension maximale, mais celle-ci baisse année après année. "Elle perd aussi en volume : elle faisait en moyenne 2,10 mètres d'épaisseur contre 1,7 mètre aujourd'hui, ce qui fait qu'elle casse plus facilement", décrit Christian Kempf, qui organise régulièrement des voyages dans le Grand Nord.

L'été le plus chaud en Arctique

L'été 2023 a été l'un des plus chauds en Arctique, avec une température moyenne de 6,4 degrés. La région est touchée par un phénomène d'amplification, qui veut qu'elle se réchauffe plus vite que les latitudes moyennes. C'est un cercle vicieux, car cet effet est renforcé par la fonte de la banquise.

En fondant, les glaces, au fort pouvoir réfléchissant des rayons du soleil (l'"albedo"), laissent la place à l'océan, plus sombre, qui va absorber davantage de chaleur solaire que la banquise et accélère encore le réchauffement climatique. En Arctique, le réchauffement climatique est trois fois plus rapide qu'ailleurs dans le monde.

"Il y a des endroits en Norvège où par mètre cube d'eau il y a plus de micro-plastique que de plancton" Christian Kempf, spécialiste du monde polaire

Ensuite, c'est la surpêche qui appauvrit le milieu de l'ours polaire et menace tout l'écosystème arctique. "Il y a des endroits en Norvège où par mètre cube d'eau il y a plus de micro-plastique que de plancton", décrit Christian Kempf, habitué de ces eaux froides. La moitié des oursons polaires ne survivent pas la première année en raison de la raréfaction de la nourriture.

Le milieu est aussi pollué aux métaux lourds : zinc, plomb, cadmium. "L'ours polaire est en bout de chaîne alimentaire, donc il concentre tous ces métaux, décrit encore le spécialiste. Au Canada, 8% des ours blancs sont stériles, 11% au Spitzberg, en Norvège."

Petit à petit, il devient plus terrestre Christian Kempf, spécialiste du monde polaire

Fonte de la banquise, réchauffement, surpêche... voilà les vrais problèmes. "L'ours blanc, lui, s'adapte, estime encore Christian Kempf. Dans son histoire, il a déjà survécu à trois périodes de réchauffement. Petit à petit, il devient plus terrestre."

Problème : en quittant sa banquise, qui fond, l'ours blanc se retrouve de plus en plus au contact de l'homme. Il y a eu quelques rares incidents ces dernières années. Mais la crainte de ses défenseurs est que cette situation ne conduite à le chasser davantage, ce qui ajouterait une menace, à terme, sur cette population.

Aujourd'hui, entre 1000 et 1200 ours blancs sont tués chaque année, soit exactement leur taux d'accroissement naturel (la différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité). "Il y a beaucoup de braconnage, en Russie notamment, rapporte Christian Kempf. Si on en tuait moins, en laissant les Inuits poursuivre cette tradition ancestrale, on pourrait avoir jusqu'à 50.000 ours blancs."

Les défenseurs de cet animal emblématique du Grand Nord demandent un moratoire international sur la chasse. À ceux qui estiment qu'il n'est pas grave que l'ours polaire, tout en haut de la chaîne alimentaire, disparaisse, Christian Kempf répond : "Que serait l'art sans Mozart ? Une forêt sans animaux ? À un moment, l'affectif doit aussi intervenir. Nous voulons sauver cet ours, car nous l'aimons."