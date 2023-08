Les pailles en papier, une alternative pas si écologique, selon une étude

En effet, après avoir analysé plusieurs types de pailles disponibles sur le marché belge, les chercheurs de départements belges et de Corée du Sud, ont mis en lumière la présence de ces substances perfluoroalkylées sur ces produits en contact avec des boissons, comme avec le corps humain. Toutes les pailles fabriquées à partir de plantes, qu'elles soient en papier ou en bambou, contiennent ainsi des polluants éternels. "Cela était attendu, car on sait que les PFAS sont utilisés pour conférer aux matériaux en contact avec les aliments une imperméabilité aux taches et à l'eau", note l'étude.

Ces substances nocives doivent leur surnom d'"éternels" à leur cycle de vie très long, sont pourtant également connues pour leur impact sur la santé humaine. Ils peuvent s'accumuler dans l'organisme, diminuer la réponse immunitaire à la vaccination, avoir un impact sur le cholestérol, et sont liées à des cancers ou à l'obésité. Ces substances sont par ailleurs mauvaises pour l'environnement, s'accumulant avec le temps dans l'air, le sol ou encore les eaux des rivières.

Les pailles à base de plantes seraient donc loin d'être de véritables solutions écologiques, puisqu'elles contribueraient, elles aussi, à la pollution environnementale. "Les matériaux en contact avec les aliments à base de plantes, en particulier ceux fabriqués en papier, sont censés être des produits recyclables, mais ils finiront très probablement dans des décharges, ou seront incinérés, libérant ainsi des PFAS dans l'environnement", souligne l'étude.