Les paillettes c'est bientôt fini : à partir de ce lundi, l'UE en interdit progressivement la vente

La production de certains produits sera touchée dès cette semaine, quand d'autres ne seront concernés que dans quelques mois. Dans ce cas, "l'interdiction de vente s'appliquera après une période plus longue afin de donner aux parties concernées le temps de développer d'autres solutions et d'y passer", précise la Commission sur son site. La restriction s'appliquera à "toutes les particules de polymères synthétiques de moins de 5 mm organiques, insolubles et résistants à la dégradation".