Les pipelines laissés à l'abandon en mer du Nord responsables de rejets toxiques, révèle une étude

Une étude s'est penchée sur ces oléoducs et gazoducs laissés à l'abandon en mer du Nord. Du mercure est notamment rejeté dans la mer, occasionnant une importante pollution.

En se dégradant, les pipelines de la mer du Nord occasionnent une forte pollution, rejetant plusieurs substances toxiques. Voici les conclusions de travaux scientifiques, cités ce samedi 24 février par le Guardian. Et notamment du mercure, présent dans le pétrole et le gaz et qui se libère dans l'eau une fois que les structures métalliques se fragilisent et rouillent.

Des pipelines pas obligatoirement retirés

"Les pipelines laissés sur le fond marin peuvent retenir des quantités considérables de mercure qui attendent d'être rejetées dans l'environnement marin local si les pipelines se corrodent au fur et à mesure qu'ils se déplacent", a pu constater Lhiam Paton, chercheur à l'Institut de chimie analytique de l'Université de Graz et auteur de l'étude, d'après le quotidien britannique. Les conséquences pour la faune et la flore sont aujourd'hui difficiles à évaluer, selon les scientifiques, mais la mer du Nord regorge d'oléoducs et de gazoducs laissés à l'abandon par des grands groupes. Comme le décrit le Guardian, ces pipelines ne sont pas obligatoirement retirés en mer du Nord, à l'inverse d'autres mers et océans. C'est par exemple le cas en Australie.

Du mercure risque donc d'être déversé en quantité, mais aussi du radium en s'accumulant sous forme de tartre dans les pipelines sous-marins. "Le radium se désintégrera physiquement en plomb radioactif (210Pb) et en polonium (210Po), qui peuvent être absorbés par les organismes marins et représenter un risque radiologique pour ces organismes", assure le Dr Tom Cresswell, membre de l'Organisation australienne des sciences et technologies nucléaires.

De son côté, le Département britannique de la sécurité énergétique assure que les pipelines sont bien rincés avant leur déclassement pour éviter les risques de pollution. Une réponse loin d'être suffisante pour les scientifiques, qui arguent au contraire que l'eau de mer ne ferait qu'aggraver la pollution.