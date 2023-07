Les planches de Deauville englouties, des centaines de maisons en danger à Lacanau… Ce que le changement climatique pourrait causer en France en 2050

À quoi ressemblera la France et la vie des Français en 2050, avec le changement climatique provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre ? C'est cette projection dans le temps que propose une étude menée par Axa Climate, une filiale de la compagnie d'assurances, publiée jeudi 6 juillet. Une étude qui se base sur le scénario le plus extrême proposé par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) dans sa dernière synthèse et qui compare 2050 à la période 1985-2014. Et, d'après les résultats, le changement climatique impactera de façon très concrète aussi bien l'agriculture que les loisirs, l'habitat et la santé. En voici, dix illustrations.