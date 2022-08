Les pneus de voiture, cette autre menace qui pèse sur la vie marine

"La prochaine étape, c'est d'évaluer et comparer la toxicité des différents caoutchoucs que l'on fabrique, pour la biodiversité et pour l'Homme, afin de développer des produits plus sûrs", commente Arnaud Huvet, biologiste à l'Ifremer, qui poursuit la recherche sur "d'autres types de plastiques de notre quotidien sur la vie marine, comme les microfibres textiles". Les effets de cette pollution s'ajoutent à ceux, mieux documentés, de la dégradation des déchets plastiques de grande taille. Ces derniers se fragmentent en microplastiques et sont ingérés par les moules et autres organismes marins à cause de leur taille proche de celle du plancton.