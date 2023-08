Les spécialistes de l'environnement abandonnent Twitter depuis l'arrivée d'Elon Musk

Parallèlement à l'ascension des climatosceptiques s'est donc opéré un autre mouvement : la disparition des profils crédibles en matière environnementale. Andrew Dessler, professeur de science atmosphérique à l'université A&M du Texas, expliquait ainsi en mai avoir observé une baisse de "l'implication" suscitée par ses messages. A contrario, en réponse à ses publications, il était "inondé de réponses provenant de comptes vérifiés avec des affirmations trompeuses ou mal informées". La plateforme est clairement devenue défavorable à leurs analyses. Voire dangereuse.

Et pour cause, les spécialistes doivent aussi faire face à une déferlante d'insultes et de menaces. À l'instar de Peter Gleick, ce spécialiste du climat et de l'eau. Malgré les nombreuses "attaques agressives, personnelles et ad hominem, allant jusqu'aux menaces physiques directes", auxquelles il avait fait face dans le passé, Peter Gleick avait confié avoir vu la "quantité et l'intensité des agressions grimper en flèche". Le 21 mai, il avait annoncé qu'il ne publierait plus de messages auprès des 99.000 personnes qui le suivaient pour ses analyses.

Deux exemples loin d'être isolés. Car plus de la moitié des spécialistes ont pris la fuite depuis le rachat, dévoile l'équipe de l'Université de Pomona, en Californie. Sur un groupe constitué de 380.000 personnes engagées sur les questions environnementales repéré en octobre, seul 52,5% d'entre elles étaient encore actives en avril, six mois après l'arrivée du chef d'entreprise. Un phénomène dont l'ampleur est propre aux défenseurs de l'environnement. À titre de comparaison, seuls 20% des membres d'un groupe composé d'usagers discutant de politique ont décidé de quitter la plateforme.