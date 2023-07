"Les vaches ne créent pas de nouveau carbone" : faut-il ou non incriminer l'impact de l'élevage ?

Dans sa vidéo, l'influenceur américain appelle à cesser les attaques contre l'élevage, pour se focaliser davantage sur le secteur des transports ou de l'énergie en matière d'émissions. Il a raison en expliquant que des secteurs émettent plus de gaz à effet de serre, mais cet argumentaire à ses limites aux yeux des responsables de l'Inrae. "12% des émissions en France sont liés à l'élevage", rappellent-ils, "mais en Nouvelle-Zélande, ce sera plus élevé, au moins 50% car ce pays compte peu d’industrie. Et que ce soit 12, 50 ou 20%, la question ne se pose pas, il faut réduire", estiment-ils. "On ne peut pas faire comme si c’était négligeable, les chiffres restent importants." Notons d'ailleurs que si les cheptels tendent à diminuer en France, le nombre de ruminants est en augmentation à travers le monde, ce qui nécessite de réfléchir à la question en dehors du cadre hexagonal.

À l'avenir, les émissions de méthane liées à l'élevage pourraient baisser sous l'effet de deux mouvements. La réduction du nombre de ruminants, tout d'abord, mais aussi (à volume de cheptel égal) par une série d'innovations et d'optimisations. "La recherche planche sur l’atténuation et la réduction des rejets de méthane par les bovins", explique Claire Rogel-Gaillard. Des "stratégies nutritionnelles sont par exemple à l'étude, avec l'utilisation de graines de lin, d'algues rouges ou d'additifs alimentaires", susceptibles de réduire les émissions de méthane des animaux. Mais dans le même temps, une piste complémentaire est celle de la "sélection génétique : quand on étudie des troupeaux, il y a des bovins qui apparaissent comme de forts émetteurs de méthane et d’autres qui le sont moins". Via la génétique, un progrès de 10% en 10 ans est escompté. Aux scientifiques et éleveurs, à l'avenir, de parvenir à privilégier les animaux et systèmes d'élevage dont l'empreinte carbone sera la plus réduite.