Le maire, l'usine, et les écologistes : en Ille-et-Vilaine, un projet industriel divise

Les opposants au projet fustigent la destruction de milieu naturel et dénoncent un modèle de développement économique hors du temps. "Les défauts de ce projet sont qu'on va venir ici artificialiser 21 hectares de terres agricoles. On va venir détruire des habitats d'espèces protégées, on va supprimer des zones humides et on serait sur la plus grosse usine de production de viennoiseries au monde", fustige Philippe Rocher, membre du collectif de riverains local pour l'environnement et la résilience écologique (Colère) de Liffré.

Plusieurs manifestations ont été organisées au fil des années contre protester contre le projet, dont la dernière fin septembre. "On aimerait des entreprises qui produisent localement et pour les locaux. Il faut organiser notre monde pour qu'il devienne résilient", défendait à l'AFP Frédéric Paul, porte-parole du collectif Colère, lors d'une manifestation en juin dernier. Se disant prêt à contester toute avancée du projet, le collectif Colère affirme avoir lancé plusieurs actions en justice. Des recours qui visent la modification du PLU (plan local d'urbanisme), le permis de construire et prochainement l'autorisation d'exploiter.