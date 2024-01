Un agriculteur peut-il librement détruire des haies ?

Les haies ont progressivement disparu des campagnes françaises. Réservoirs de biodiversité aux fonctions multiples et très utiles, elles ne sont pas complètement protégées. Un agriculteur a-t-il le droit de les faire disparaître pour faciliter son travail ?

Depuis 1950, 70 % des haies ont disparu des bocages français. Une mission de hauts fonctionnaires a dressé ce constat sans appel et l’a remis au ministre de l'Agriculture en avril dernier. "Sous l'effet conjoint du remembrement agricole et du déclin de l'activité d'élevage, la surface en haies et alignements d'arbres en France métropolitaine est en constante diminution, malgré les programmes de plantations", ajoute le rapport. Plusieurs lois, à l’image de celle sur la non-artificialisation des sols, ambitionnent d’inverser cette érosion. Le Gouvernement fixe ainsi l'objectif d'un gain net de 50 000 km de haies d'ici 2030. La Cour de cassation rappelle néanmoins que les agriculteurs gardent la main sur le sujet.

L’affaire jugée concerne un propriétaire mécontent de la suppression des haies sans préavis faite par le fermier qui loue ses terres. Il considère son bien détérioré et affirme avoir été mis devant le fait accompli.

Le Code rural permet de déterrer des haies au chapitre des relations entre propriétaire et fermier. Mais en principe, le fermier doit recueillir l'assentiment préalable du propriétaire. Le cultivateur doit alors notifier au propriétaire, par lettre recommandée, son intention d'araser les haies ou les talus ou de détruire les arbres ou les rigoles. Or, le silence du propriétaire vaut acceptation, selon la loi.

Remise en état à l’expiration du bail

La Cour de cassation donne tort au propriétaire. "La loi ne permet de demander la remise en état ou l'indemnisation des dégâts qu'à l'expiration du bail", assurent les juges. En matière agricole, le bail peut durer plusieurs décennies et celui-ci reste en cours. "La résiliation du bail en pareil cas peut aussi être envisagée, mais pas en invoquant la protection de l'environnement. Cette sanction n'est possible que si les agissements du fermier sont jugés de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, laquelle n'est pas nécessairement liée au respect de l'environnement", complètent les magistrats.

De manière générale, dans les baux ruraux, la loi ne permet des clauses de respect de l'eau, de la biodiversité, des paysages, des sols ou de l'air que dans des cas particuliers très restrictifs. Même si l’Office français de la biodiversité souligne les "fonctions multiples et très utiles" des haies, "réservoirs de biodiversité" et "remparts contre le réchauffement climatique", la loi n’envisage "la protection des boisements linéaires, haies et plantations d’alignement" que dans des cas restrictifs et sur intervention des autorités : "Le préfet peut prononcer la protection" lorsqu’une commission communale a décidé de travaux, ou encore "lorsque le propriétaire en fait la demande", affirme le Code rural.