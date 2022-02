Littoraux : entre fatalisme et acharnement, ces Français sous la menace de la montée des eaux

Sans eux, 150.000 habitants seraient inondés, mais le système coûte de plus en plus cher à la collectivité. "Le nouveau contrat, qui vient d'être passé avec EDF, va conduire à une augmentation de 150% de nos factures, ce qui va représenter environ 500.000 à 600.000 euros supplémentaires sur notre budget", déplore Philippe Parent, le directeur de l'Institution interdépartementale des wateringues, qui gère ce dispositif. "On est évidemment en train de réfléchir à comment on va pouvoir continuer à assurer ces missions", poursuit-il.

Pour faire face à l'augmentation de ces coûts, la municipalité sollicite ses habitants : une taxe de onze euros en moyenne par an leur est demandée actuellement pour financer leur protection. "S'il le faut, dans cinq ou six ans, il y aura une autre augmentation", explique Natacha Bouchart, maire LR de Calais. D'autant plus qu'une autre dépense entre en jeu, et qu'elle risque de grimper inévitablement : l'entretien des digues.