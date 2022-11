5,2 millions de "passoires thermiques" en France, que sait-on de ce chiffre ?

Le nombre estimé de passoires thermiques, qui se révèle bien de 5,2 millions en France, apparaît assez fiable. Il faut toutefois souligner qu'il serait amené à varier si les seuils définis pour classer les logements (en classe A, B, C... jusqu'à G) étaient modifiés. Actuellement, un logement est en effet classé parmi les "passoires" en classe F ou G lorsque sa consommation d'énergie primaire dépasse les 420 kWh/m² et par an. En toute logique, relever ce plafond contribuerait à faire basculer davantage de logements en classe F ou G, et donc à multiplier la quantité de logements considérés comme des passoires dans le parc immobilier français.

Le ministère de la Transition écologique, en charge des questions liées au logement, souligne par ailleurs que "la méthodologie du DPE a évolué en juillet 2021, puis en octobre 2021". Un mode de calcul visant à le rendre "plus fiable" et qui a eu un impact sur le volume de logements classés F et G. "Une estimation avait été publiée en 2020 sur la situation du parc au 1er janvier 2018", nous indique-t-on, mais celle-ci "utilisait alors les anciens critères du DPE (prenant en particulier en compte la seule consommation d'énergie primaire)". Une étude qui "conduisait à un total de passoires thermiques de 4,8 millions". La hausse observée depuis, avec un passage à 5,2 millions de logements "entre 2018 et 2022", est directement liée "à l'évolution de la méthodologie du calcul des DPE", glisse le ministère. Ce dernier souhaite que "dans le futur, les travaux de rénovation énergétique des logements conduiront au fur et à mesure à une réduction du nombre des passoires".

Notons que pour accélérer ce processus et réduire la précarité énergétique qui touche de nombreux foyers, le gouvernement a décidé de modifier le dispositif "Ma Prime Rénov'". Son budget augmentera à 2,6 milliards d'euros en 2023 et prévoit entre autres une extension du nombre de personnes et bâtiments éligibles.