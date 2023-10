Loto de la biodiversité : voici les 20 sites que vous pourrez soutenir

Dans le Var, réhabiliter l'habitat des tortues Hermann détruit par les incendies

En 2017, le Cap Taillat, entre Ramatuelle et la Croix-Valmer, a été ravagé par un incendie. Depuis, des travaux de restauration écologique sont en cours. Il s'agit notamment de réhabiliter la zone pour faire revenir les tortues Hermann, qui est la seule tortue terrestre de France. En voie d'extinction, elle fait l'objet d'un Plan de restauration national.

Entre les Alpes et les Pyrénées, le retour du plus grand rapace d'Europe

Après sa disparition de France, le Gypaète barbu, plus grand rapace d'Europe, a fait l'objet de programme de réintroduction dans les Alpes, les Préalpes et le Massif central. On compte 80 couples en France, c'est peu. Le projet vise à restaurer cette population en renforçant les échanges entre les massifs des Alpes et des Pyrénées.