Le loup de nouveau aperçu dans les Côtes-d’Armor : va-t-il s’implanter durablement en Bretagne ?

Un loup a de nouveau été aperçu deux fois mi-novembre dans les Côtes-d’Armor. Disparu il y a plus de cent ans, l’animal a été plusieurs fois authentifié dans la région depuis le printemps 2022. Peut-il s’implanter en Bretagne durablement ? TF1info a posé la question à un spécialiste.

Le loup va-t-il s’installer pour de bon en Bretagne ? L’Office français de la biodiversité (OFB) a confirmé que l’animal avait été bien authentifié sur vidéos réalisées à Pleubian et à Grâces, mi-novembre, dans les Côtes-d’Armor. Dans le département, le loup a déjà été observé quatre fois depuis un an, alors que l’animal a aussi été repéré à plusieurs reprises dans le département voisin du Finistère. Selon les spécialistes, seuls une poignée de spécimens seraient aujourd’hui présents dans la région. Au moins deux loups distincts ont déjà été identifiés.

Dans la région, le retour de l’animal constitue en tout cas un petit événement : le dernier loup abattu en Bretagne date de 1913 ! Mais longtemps, la région a été propice au développement du grand canidé. Au début des années 1800, on estime leur nombre dans la zone à plusieurs centaines d’individus. On peut alors les croiser à travers les landes, les bosquets et même sur le bord de mer. Mais, sous l’effet de la chasse et de la destruction de son milieu naturel, le loup va donc disparaître peu à peu au début du XIXe siècle.

Une présence avérée, pas forcément suivie d'une installation

Plusieurs éleveurs bretons se plaignent des derniers mois d'attaques de leurs troupeaux par l'animal. Dans le Finistère, "71 animaux ont été tués ou blessés en 2022 et 2023, indiquait mi-octobre le préfet du département, Alain Espinasse, sur Radio Alouette. Donc il faut recueillir le maximum d’indices pour pouvoir avoir la cartographie la plus juste de la présence du loup. C’est en ayant cette cartographie qu’on aura les moyens de se protéger du loup." Pour autant, les autorités souhaitent se montrer rassurantes par rapport à la présence de l'animal en Bretagne.

Après l'authentification de l'OFB au sujet des deux signalements dans les Côtes-d'Armor mi-novembre, la préfecture du territoire a tenu à préciser que "cette 4ᵉ observation ne permet pas d'affirmer que le loup s'installe" dans le département. "Ce type d’observation d’un animal seul et éloigné des zones où l’espèce est installée est caractéristique des individus en phase de dispersion, assure-t-elle. Les loups en phase de dispersion peuvent séjourner plusieurs mois dans un secteur avant de le quitter." Le Finistère et les Côtes-d'Armor ont tous les deux mis en place des mesures d'aide pour soutenir les éleveurs touchés par ces attaques.

Des conditions d'habitat plus favorables qu'il y a un siècle

Mais alors, le loup pourrait-il véritablement accroître sa présence en Bretagne dans les années à venir ? Pour Loïc Obled, directeur général délégué de l'OFB et connaisseur de la question autour de la présence de cet animal, aucune hypothèse ne peut vraiment être écartée. "Le loup, pour arriver en Bretagne, a traversé pas mal de territoires, où il ne s'est pourtant pas installé, explique le responsable à TF1info. C'est un animal très opportuniste. Il vit normalement en meute. Mais il peut y avoir des individus qui se dispersent, soit pour trouver un territoire et y rester en essayant de fonder une meute, soit simplement en ne faisant que passer dans cette zone."

Aucun paramètre ne laisse donc présager d'un établissement du loup en Bretagne... mais rien n'indique, non plus, qu'il n'y restera pas. "Il n'est pas exclu qu'il s'installe dans la région, poursuit le responsable. Tant qu'il y trouve à manger, de la tranquillité et qu'il espère s'y reproduire, le loup peut rester." En France, la plupart des régions pourraient d'ailleurs, en théorie, voir des loups s'implanter sur leur territoire. Depuis son retour dans les années 90, "le loup a trouvé des conditions d'habitat bien plus favorables que lorsqu'il a disparu" avant-guerre. Le gibier est par exemple aujourd'hui présent en plus grande quantité qu'il y a un siècle.

L'hiver dernier, un loup avait été retrouvé mort, percuté par une voiture, à Fontainebleau (Seine-et-Marne), en Île-de-France, une autre région dépeuplée par l'animal depuis des décennies. Là aussi, les spécialistes n'avaient pas exclu le retour d'une implantation de l'animal au sein des forêts franciliennes.