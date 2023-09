"Un réel danger" : le statut de protection des loups bientôt modifié en Europe ?

Selon un communiqué de la Commission, "le retour du loup dans des régions de l'UE où il était absent depuis longtemps entraîne de plus en plus de conflits avec les communautés locales d'agriculteurs et de chasseurs, en particulier lorsque les mesures visant à prévenir les attaques sur le bétail ne sont pas pleinement mises en œuvre". Les communautés locales ou les scientifiques ont jusqu'au 22 septembre pour fournir à la Commission européenne des données sur les populations de loups et sur la menace qu'ils représentent pour le bétail.