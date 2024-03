Lynx, pingouin, tortue marine... quelles sont les espèces menacées d'extinction en France ?

À l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage, dimanche 3 mars, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a dévoilé le nouvel inventaire des espèces menacées en France. Plus de 2000 espèces animales sur plus de 17.000 évaluées sont aujourd'hui en voie de disparition.

Il y a urgence à agir : 16,7% des espèces sont menacées d'extinction. Ce chiffre inquiétant est tiré du nouveau bilan sur la biodiversité en France, publié, jeudi 29 février, par l'Union internationale de la conservation de la nature (UICN), à l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage, proclamée par l'ONU et célébrée dimanche 3 mars.

Selon la Liste rouge, fruit d'un long et fastidieux travail de 16 années d'évaluations et d'analyse sur la faune, la flore et la fonge à l'échelle du territoire national, 2903 espèces des 17.367 espèces évaluées (16,7%) en métropole et dans les Outre-mer sont aujourd'hui considérées comme menacées de disparition. 189 d'entre elles ont même disparu de France, certaines étant aussi éteintes au niveau mondial.

"Notre état des lieux est sombre et la situation est préoccupante", déplore auprès de TF1info Florian Kirchner, chargé de programme "Espèces" au sein du Comité français de l'UICN, qui a réalisé cette Liste rouge avec l'unité PatriNat (OFB-MNHN-CNRS-IRD). "Nous sommes sur la mauvaise pente. De nombreuses espèces sont aujourd'hui menacées en France, mais notre bilan montre aussi que quand on agit, quand on met en place des programmes, ça fonctionne. Il est encore temps de sauver des espèces."

Des espèces bientôt éteintes ?

Présent dans le Jura, le nord des Alpes et les Vosges, le lynx est aujourd'hui une espèce en danger. Il en reste moins de 150 à l'état sauvage. Sa population a fortement diminué au cours du siècle et a quasiment disparu des Vosges. En cause : le braconnage et beaucoup de collisions. Un plan d'action a été mis en place, "mais on n'arrive pas du tout à faire progresser ses effectifs", nous explique Florian Kirchner.

Du côté des oiseaux, deux oiseaux marins sont en danger critique : le pingouin torda, appelé aussi "petit pingouin", et le macareux moine, surnommé "perroquet de mer". Tous deux se trouvent dans la réserve naturelle des Sept-Îles, à quatre kilomètres au large des roches de granit rose de Ploumanac'h, en Bretagne. Menacés par la pollution marine et la baisse de leurs ressources alimentaires, ces deux espèces sont au dernier stade avant la voie d'extinction.

La Liste rouge des espèces menacées en France métropolitaine. - UICN, OFB & MNHN

En Outre-mer, toutes les espèces de tortues marines - la tortue Luth en Guyane et la tortue verte en Guadeloupe et Martinique - sont aussi menacées par les captures accidentelles, piégées dans les filets de pêche.

La Liste rouge des espèces menacées en Outre-mer. - UICN, OFB & MNHN

Ces espèces qui vont (un peu) mieux

Visant à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces, la Liste rouge montre aussi quelques bonnes nouvelles. La loutre, extrêmement menacée il y a 50 ans, est sortie du niveau de menace. Grâce aux actions menées pour préserver les rivières, et elle est en reconquête partout sur le territoire. Même chose pour le bison d'Europe, sorti des catégories menacées en 2022. "Quand on s'en donne les moyens, avec des actions adaptées et du temps long, on obtient régulièrement des bonnes nouvelles", insiste le responsable "Espèces" au sein du Comité français de l'UICN.

Disparu des Alpes, le gypaète barbu, le plus grand vautour de la faune européenne, est lui de retour, notamment dans les parcs nationaux des Écrins et de la Vanoise. On trouve aussi ce "casseur d'os", qui laisse tomber les os trop gros de carcasses d'animaux morts pour les briser puis manger les débris, dans les Pyrénées et en Corse. Autour de 80 couples, soit 160 volatiles, se reproduisent aujourd'hui en France.