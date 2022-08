Maine-et-Loire : un incendie ravage plus de 600 hectares de forêt, 500 sont encore menacés

Plusieurs points sensibles ont été détectés par les pompiers. Parmi elles, une zone inaccessible par la voie terrestre qui abrite un camp de déminage. Des explosions ont été entendues hier et encore dans la nuit du lundi au mardi 9 août. "Le camp de déminage est un point sensible, les pompiers n’y interviennent pas", confirme le contrôleur général du SDIS de Maine-et-Loire, Jean-Philippe Rivière. "Pendant la Seconde guerre mondiale, c’était un camp de travail des Allemands. Des juifs y ont travaillé avant d’être déportés à Drancy et Auschwitz. Après la guerre, il est devenu un camp de stockage et de déminage de bombes et d’obus", précise Philippe Chalopin.

Lors d'une conférence de presse à la mi-journée, il a ajouté que ces "points sensibles étaient tenus", mais que le feu continuait "sa progression vers le sud". De nouveaux départs de feu et des reprises seraient, par ailleurs, en cours, depuis la fin d'après-midi. De nouvelles personnes, dont les habitations étaient menacées, ont été évacuées. Au total, ce serait environ 70 personnes qui ont été évacuées à cause de l'incendie : une vingtaine résidant dans un centre d'hébergement pour personnes handicapées, et 50 autres habitants, dont les habitations sont menacées par les flammes, selon le parquet.