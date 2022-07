Économies : ce couple ne paie plus de factures d’énergie depuis 23 ans

Autre atout de la maison autonome de Patrick et Brigitte, l’eau de pluie est récupérée pour se doucher, s’hydrater ou encore arroser le jardin. Résultat, une économie supplémentaire et des factures liées à l’habitation en moins.

Patrick raconte que pour le couple, c’est une question d’éthique et de conscience : "Quand on voit qu’il y a du soleil qui chauffe tout l’année et qu’on ne l’utilise pas, c’est absolument aberrant". Brigitte abonde : "Faire ce qu’on fait, ça a du sens avec nos valeurs profondes, c’est-à-dire respecter la terre, l’agrader plutôt que la dégrader et la transmettre à nos enfants au mieux de ce qu’on peut".

Objectif à présent de ces deux professeurs à la retraite, transmettre leur mode de vie. Ils ont déjà accueilli 80 000 curieux désireux de connaître les astuces de leur maison autonome.