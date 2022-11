Maison : supprimer la fosse septique, et s'en remettre à la force des plantes ?

Comme Sylvie, de plus en plus de particuliers se convertissent à cette solution moins polluante. Dans une fosse septique, les eaux usées fermentent et libèrent du méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus nocif pour le climat que le CO2. Une pollution inexistante avec les jardins d'assainissement. Voilà pourquoi Benjamin Restif, responsable d'Aquatiris, en installe actuellement plus de 150 chaque mois. Cette société bretonne ambitionne de doubler le nombre de jardins plantés et forme chaque année une trentaine d'entreprises, avec l'objectif de diffuser ce savoir-faire partout dans l'Hexagone.