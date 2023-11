Maladie hémorragique épizootique : plus de 2100 foyers recensés, l'État au soutien des éleveurs

Le "Covid de la vache" n'en finit plus de se propager. D'après les données du ministère de l'Agriculture publiées ce jeudi, la maladie hémorragique épizootique (MHE), qui touche les bovins, a de nouveau bondi dans le pays. Quelque 2136 foyers ont été recensés par le gouvernement, soit près d'un millier de plus que le nombre enregistré une semaine plus tôt. La grande majorité des foyers est concentrée dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Si cette maladie transmise par des moucherons piqueurs, qui n'infecte pas les humains, n'entraîne pas la mort de la plupart des bovins, elle a tout de même des conséquences sanitaires. Dans l'élevage visité ce jeudi par le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, à Monein (Pyrénées-Atlantiques), près de Pau, sept vaches ont contracté la maladie : toutes ont perdu leur veau, et une est encore malade. "Cela fait trente ans que j'exerce et je n'avais jamais vu ça", explique à l'AFP le vétérinaire Éric Lamazou, évoquant une "tempête sanitaire." "Sur les 450 élevages à ma charge dans la zone, 200 ont déclaré la maladie."