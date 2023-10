Maladie hémorragique épizootique : le nombre de foyers en forte progression en France

En huit jours, le nombre de foyers a été multiplié par trois. La France fait face à une importante progression de la maladie hémorragique épizootique (MHE), qui affecte principalement les bovins. Alors qu'au 29 septembre, 19 foyers avaient été recensés par le ministère de l'Agriculture, ce sont désormais 53 foyers qui sont dénombrés dans cinq départements du sud-ouest de la France, selon le dernier bilan publié par le ministère, jeudi 6 octobre.

Les premiers cas avaient été détectés le 21 septembre dernier dans trois élevages français situés dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantique. La maladie, qui n'affecte pas les humains, a été découverte aux États-Unis dans les années 1950. Le virus est transmis aux animaux par des moucherons piqueurs et s'est répandu en Asie, en Australie et en Afrique. La MHE est ensuite arrivée en Europe, en 2022, par l'Italie, avant de gagner l'Espagne et désormais la France.