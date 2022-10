Manifestation "anti-bassines" : 4000 à 5000 participants attendus dans les Deux-Sèvres

En amont du weekend, un important dispositif policier a commencé à être déployé, alors que les autorités craignent l'établissement d'une ZAD dans le secteur. Dans un communiqué, le collectif "Bassines non merci" indiquait que depuis "mardi après-midi, une centaine de personnes s'est installée à quelques kilomètres du chantier de la méga-bassine" de Sainte-Soline.

Par conséquent, "samedi 1700 gendarmes seront sur place et 1600 dimanche", précisait auprès de l'AFP une source proche du dossier. Outre l'interdiction de manifester, la "circulation d'engins agricoles isolés ou en cortège" est également proscrite entre samedi et lundi matin, tout comme "la vente, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, du carburant, des acides et produits inflammables, chimiques ou explosifs" ainsi que le "port et transport d'armes toutes catégories confondues", avait précisé, en début de semaine, la préfecture.