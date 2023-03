Manifestation contre la méga-bassine de Sainte-Soline : qui sont les manifestants radicaux ?

Pour expliquer le niveau de tensions vu ce samedi 25 mars, ce spécialiste des nouveaux mouvements écologistes explique : "On avait des groupes déterminés à rejoindre coûte que coûte le chantier de la bassine de Sainte-Soline. Ils l’avaient revendiqué et voulaient en faire un moment marquant, historique, de leur lutte. En face, l’État a réagi de la même manière, en mettant sur place 3200 gendarmes et policiers. Finalement, on s’est retrouvé avec deux camps arcboutés sur leurs positions et qui étaient déterminés à ne rien céder."

Ces violents affrontements ont fait de nombreux blessés parmi les gendarmes et les manifestants, un premier bilan, dressé par Gérald Darmanin faisait état de 27 blessés parmi les forces de l'ordre et de 7 manifestants blessés.